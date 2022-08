La voiture à Lausanne, et en ville de manière générale, partage la triste destinée du panda roux, du kakapo ou de la grenouille arlequin. C’est une espèce en voie de disparition.

Lire aussi Abo On lève le pied Lausanne multiplie ses zones 30 km/h à marche forcée Depuis des années déjà, avec une constance qui force le respect, les autorités font tout pour mettre des bâtons dans les roues des automobilistes lausannois: créations de pistes cyclables ou de terrasses dévoreuses de places de parc, proclamation de l’interdiction des voitures à moteur thermique en 2030, généralisation des 30 km/h la nuit et, cet été donc, multiplication des zones modérées dans le but avoué de nous dissuader de prendre le volant.

Le travail de sape commence à porter ses fruits: le trafic cycliste a augmenté de 86% (entre 2017 et 2021) alors que le trafic individuel motorisé a baissé de 4% (depuis 2019). Selon les derniers chiffres de l’Observatoire de la mobilité, 46% des ménages lausannois n’ont pas de voiture. Certains n’en ont peut-être jamais eu. D’autres y ont sans doute renoncé.

«L’urgence climatique s’invite dans le débat.»

Et la tendance devrait s’accélérer. L’urgence climatique s’invite dans le débat. Jusqu’à présent notion plutôt lointaine et floue pour beaucoup, elle se matérialise cet été sur nos alpages et nos glaciers, dans nos forêts et nos villes, au robinet et bientôt jusque dans les assiettes. Elle pourrait porter le coup de grâce. «Dans le cadre du Plan climat, la mobilité joue un rôle clé pour amorcer des changements durables et atteindre ses objectifs», prévient la municipale Florence Germond.

Hurler aujourd’hui contre la suppression de places de parc? Pester contre l’abaissement de la vitesse? S’offusquer que Lausanne veuille réduire de 25% le trafic routier entrant et sortant en 2030? La cause automobile devient de moins en moins défendable.

Laurent Antonoff est journaliste à la rubrique Vaud depuis 1990. Après avoir couvert les régions du Nord vaudois et de la Riviera, il rejoint la rédaction lausannoise au tournant du millénaire. Romancier à ses heures, il est lauréat du Prix du journalisme local de la Berner Zeitung en 1998. Plus d'infos

