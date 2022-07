La voiture qui avait sombré dans le lac des Quatre-Cantons dimanche a pu être repêchée mercredi à la mi-journée. Deux engins équipés de grues ont été nécessaires à l’intervention, en collaboration avec la police du lac de Zurich et la police cantonale schwyzoise, a indiqué cette dernière sur Twitter. Selon la police cantonale, un mort aurait été retrouvé dans le véhicule.

La voiture a été accidentée dimanche au sud de Brunnen SZ sur la route de l’Axen et est tombée dans le lac des Quatre-Cantons, 45 mètres plus bas. Elle a coulé jusqu’au fond, qui se trouve 182 mètres plus bas à cet endroit.