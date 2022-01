Cassandre Berdoz fait le buzz – La voix de «notre» guette a fait le tour du monde

Difficile pour les Vaudois, l’été dernier, de passer à côté de l’information: Cassandre Berdoz faisait ses débuts en tant que guette au sommet de la cathédrale. Avant la Lausannoise de 28 ans, aucune femme n’avait officiellement endossé cette fonction. Blanche Bovard avait bien remplacé quelques mois son père, Jules-Louis (guet de 1880 à 1922), à sa mort, mais cela resta officieux.

Or, la voix de la Lausannoise n’a pas tardé à se faire entendre bien au-delà des frontières helvétiques. La «Berliner Zeitung» en a parlé dès le mois d’août, puis le «Corriere della Sera», en Italie, a traité cette nouvelle, tout comme «Le Figaro» ou Konbini en France. La nouvelle a même été reprise dans des médias au Cambodge et en Thaïlande, ainsi qu’au Japon. Enfin, la semaine dernière, consécration: le très réputé «New York Times» déroule à son tour l’histoire de la première guette vaudoise. Un article traduit et repris ensuite par «La Nación» en Argentine…