Frédérique Beauvois – La voix des cafetiers a le cœur à gauche Deuxième personnalité vaudoise de l’année, la Renanaise ne se lasse pas d’asséner le même message aux autorités. L’historienne reste sur le qui-vive. Jérôme Cachin

Frédérique Beauvois, porte-voix des restaurateurs au sein du collectif #quivapayerladdition. Florian Cella/24 heures

Frédérique Beauvois exulte quand on lui apprend qu’elle monte sur la deuxième marche du podium. Surtout, elle ne reçoit pas ça comme un honneur personnel mais comme un plus pour son combat: «Je prends tout ce qui est possible pour faire entendre la voix de la restauration, assure-t-elle. Nous, restaurateurs, nous collaborons pour les mesures sanitaires et nous avons besoin que nos charges soient assumées par la collectivité.» Elle n’oublie pas qu’elle doit sa notoriété à son rôle de porte-parole du mouvement #quivapayerladdition.