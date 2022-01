Assemblée des délégués du Centre – La votation sur l’AVS, un projet central de la législature Le président du Centre Gerhard Pfister a énuméré samedi les thèmes politiques les plus importants de 2022. L’année s’annonce «passionnante», selon lui.

Gerhard Pfister s’est exprimé en visioconférence ce samedi lors de l’ouverture de l’assemblée des délégués. KEYSTONE/Michael Buholzer

Prévoyance vieillesse, coûts de la santé et relations avec l’UE: Gerhard Pfister a énuméré samedi les thèmes politiques centraux de cette année 2022 dans son discours d’ouverture de l’assemblée des délégués du Centre qui se tenait en ligne.

Le Zougois s’est réjoui d’une année «passionnante» qui sera marquée aussi par des élections cantonales importantes pour Le Centre. Quant aux votations fédérales, il a qualifié la réforme de l’AVS de projet central de la législature. Le Centre a contribué à la rendre socialement acceptable, afin qu’elle puisse obtenir une majorité devant le peuple.

Abo Prévoyance vieillesse Les cinq choses à savoir sur le futur de nos retraites Prévoyance vieillesse Une alliance de gauche s’oppose à la réforme AVS21 Il est incompréhensible selon lui que les Verts, le PS et les syndicats combattent le projet avec tant d’acharnement. La gauche a lancé le référendum, car elle estime que les économies à hauteur de 10 milliards de francs se feront sur le dos des femmes.

Les délégués du Centre ont au contraire largement soutenu la réforme par 156 voix contre 10. Le projet relève l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Le peuple se prononcera vraisemblablement en septembre. Vu l’enjeu, Le Centre a voulu fixer son mot d’ordre le plus tôt possible.

Le changement de nom du parti est un succès, a également relevé Gerhard Pfister. KEYSTONE/Michael Buholzer

Polarisation nuisible

Pour Gerhard Pfister, la polémique constante des partis de gauche et de droite bloque depuis trop longtemps les choix stratégiques pour l’avenir du pays. Les divisions croissantes et la polarisation nuisent énormément à la Suisse et mettent en péril sa cohésion.

Revenant sur l’année 2021 et la votation de la loi Covid-19, Gerhard Pfister relève que son parti est celui qui se positionne au plus près du peuple avec engagement et responsabilité. Le Centre va de l’avant avec des solutions qui sont soutenues par une majorité de la population.

Le changement de nom du parti est également un succès, selon lui. Vingt-trois partis cantonaux ont fait le pas. Le nouveau nom facilite l’accès au parti: les jeunes du Centre ont gagné plus de 800 nouveaux membres, a précisé Gerhard Pfister qualifiant cette évolution de nouveau départ.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.