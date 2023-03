Incroyable au Dolby Theatre – La «vraie» Lady Gaga a chanté sur la scène des Oscars La star a interprété sa chanson composée pour «Top Gun: Maverick» devant le gratin hollywoodien, avec un minimalisme vocal et vestimentaire absolu. Non sans avoir auparavant paradé sur le tapis blanc en tenue très femme fatale. Christophe Pinol

Au Dolby Theatre, elle est apparue devant le Tout-Hollywood dépouillée de ses apparats habituels. KEYSTONE

Lady Gaga, c’est quinze ans carrière, une voix percutante et des looks plus exceptionnels les uns que les autres, entre tenues de grands créateurs et excentricités dont elle a le secret. C’est ce qui en fait une artiste à part, une pop star comme on n’en fait plus. Et c’est précisément avec cette image qu’elle a joué sur le tapis non pas rouge, mais blanc – une première en soixante-deux ans – de la 95e cérémonie des Oscars dans la nuit de dimanche à lundi dernier.