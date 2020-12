Site Holcim à Éclépens – La ZAD de la Colline lance un appel au sabotage Les militants qui occupent la colline du Mormont ont diffusé un tract radical sur les réseaux sociaux. Frédéric Ravussin

La première ZAD (Zone à défendre) de Suisse s’est installée sur la colline du Mormont à la mi-octobre. Les zadistes protestent et occupent la colline contre l’expansion de la carrière Holcim juste à côté. FLORIAN CELLA

La cinquantaine de zadistes installés sur la colline du Mormont depuis le 16 octobre durcit le ton. Manifestement outrés par le résultat de la votation de dimanche sur les multinationales responsables, les militants ont réagi en diffusant sur les réseaux sociaux un tract, intitulé «Multinationales irresponsables: l’impunité continue».

Dimanche, le peuple – ou plus exactement une majorité de ses cantons, comme n’ont pas manqué de rappeler les zadistes – a rejeté l’initiative qui demandait aux entreprises installées en Suisse un meilleur respect des droits humains et des normes environnementales. La réaction de la première ZAD (pour Zone à défendre) de Suisse créée pour s’opposer au projet d’extension de la carrière exploitée par Holcim? «Cette votation n’est pas une victoire dans le débat populaire mais la démonstration cynique de l’impossibilité de changer le fonctionnement d’un système global dans notre démocratie actuelle.» Et d’avancer que le lobby des multinationales avait versé des millions pour que quatre cantons décisifs basculent de leur côté.