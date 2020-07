Essai Renault – La Zoé n’a pas peur de la montagne Ligne plus contemporaine, autonomie augmentée, réactions toniques et comportement d’une grande agilité, cette gamine fait l’unanimité Valérie Zermatten

Renault Zoe Une ligne plus contemporaine RENAULT

Une ligne plus affirmée, une face avant totalement modifiée, un capot retravaillé, un insigne plus volumineux et des inserts chromés sur le bouclier, dans la calandre et sur la grille antibrouillard confèrent à la nouvelle Zoé un look vraiment attractif.

Dans l’habitacle, la qualité des finitions est aussi en progression, même si on peut regretter les plastiques durs dans les portes. En revanche, la sellerie est très confortable et les sièges offrent un maintien optimal.

Le tableau de bord est doté d’une grande tablette tactile posée à la verticale et agréable à manipuler. Le système multimédia est d’ailleurs facile à prendre en main. La Zoé bénéficie en outre d’un chargeur à induction pour les smartphones et de deux prises USB à l’arrière. Un équipement vraiment bien pensé. Ajoutons que le volume du coffre, modulable, est généreux pour cette catégorie.

Mais le point fort de cette petite urbaine est sans nul doute sa motorisation électrique. La nouvelle version R135 bénéficie d’une batterie plus puissante (52 kWh) qui permet de jouir d’une autonomie de plus de 300 kilomètres. Un groupe au couple élevé favorisant des accélérations toniques, une caractéristique des motorisations électriques. Le plaisir de conduire se révèle plus intense par rapport aux moteurs thermiques. D’autant plus que l’agilité de cette Zoé sur les parcours sinueux est remarquable.

Un véhicule électrique est-il adapté lorsqu’on habite à 1400 mètres d’altitude? Oui, car la capacité de la Zoé de se recharger en descente est bluffante. Car la boîte automatique est dotée d’une fonction B permettant d’engranger plus d’énergie à la décélération et au freinage. Cela dit, le Valais manque encore cruellement de bornes de recharge rapide. Certaines sont même hors service…