De Vert et d’Art – L’abbatiale de Payerne prend des airs de bouquet de fleurs Jusqu’à dimanche, une manifestation artistique fait dialoguer patrimoine et art végétal dans et autour de l’abbatiale. Sébastien Galliker

Au centre de la nef, les fleuristes Nadia Joye Dafflon et Beatrix Chopard ont souhaité représenter la table des moines, dans le cadre de l’exposition «De Vert et d’Art». JEAN-PAUL GUINNARD

Des fleurs par centaines, que ce soit sur la place du Marché avec un mandala participatif, dans la cour du château et surtout au cœur même de l’abbatiale de Payerne. Tel est le spectacle réservé aux visiteurs de l’abbatiale depuis jeudi et jusqu’à ce dimanche 25 septembre, dans le cadre de l’exposition «De Vert et d’Art».