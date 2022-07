Exposition temporaire – L’abbatiale de Payerne renoue avec son Jardin des moines Dans l’ancien préau du cloître, un jardin éphémère offre un lieu de détente aux visiteurs, jusqu’au 14 août. Sébastien Galliker

Jardin éphémère dans l’ancien préau du cloître, le Jardin des moines prend place cet été sur le site de l’abbatiale de Payerne. JEAN-PAUL GUINNARD

Plantes aromatiques et médicinales, ateliers pour les enfants et animations diverses accompagneront les visiteurs de l’abbatiale de Payerne, dans le cadre de l’opération «Jardin des moines», à découvrir du 9 juillet au 14 août. Ouvert en juillet 2020, le site a attiré 34’500 visiteurs en deux ans, dont 14’330 sur les 12 derniers mois. Présentation.

Jardin éphémère

À l’époque du monastère de Cluny, le préau servait de jardin. «Cela date d’avant la Réforme et il n’a pas été retrouvé de traces de ce jardin à Payerne. Mais sur la base d’autres monastères, on sait que les carreaux s’organisaient autour d’un puits ou d’un point d’eau central et que les chemins formaient une croix», explique Lydie Zimmermann, adjointe d’exploitation de l’abbatiale de Payerne.

Avec modération, le public pourra cueillir les plantes aromatiques et médicinales du jardin pour accompagner une boisson ou un plat. JEAN-PAUL GUINNARD

Élaboré en partenariat avec les Parcs et promenades de Payerne, un jardin éphémère rappelle cette fonction passée. Sur la thématique végétale de l’année 2022, il présente diverses plantes aromatiques et médicinales. «Des panneaux explicatifs présenteront comment ces herbes étaient utilisées par le passé. Le public pourra les cueillir avec modération pour accompagner une boisson ou un plat», présente Pamela Berchier, attachée commerciale.

Ateliers pour enfants

Dans le cadre du Jardin des moines, les enfants, dès 6 ans, auront l’occasion d’exercer leur créativité lors d’un atelier, d’une durée d’une heure. Il comprendra une brève introduction au jardin médiéval, une dégustation de boissons à base de plantes du jardin et une activité créatrice où il sera question de réaliser une fleur en papier. Ateliers les mardis et vendredis à 15 h. Inscriptions (9 fr.) via info@abbatiale.ch.

Autres animations

Concerts d’orgue chaque premier samedi du mois (18 h 15) et animations musicales rythmeront le Jardin des moines. Une buvette des moines propose aussi boissons rafraîchissantes, spécialités italiennes, grillades, paella et cocktails.

