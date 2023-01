Hommage – L’abbé Laurent Duffner a terminé sa mission L’homme d’Église qui accompagnait de nombreux résidents d’EMS est mort le 14 janvier à presque 99 ans. Actif et engagé. «Jusqu’au bout du bout!» Joëlle Fabre

L’abbé Laurent Duffner a encore célébré la messe de Noël 2022 pour les résidents de L’EMS Mont-Calme. DR – Anna Maria Cruezer

L’infatigable abbé Laurent Duffner vient d’achever son ministère terrestre. L’homme d’Église est décédé le 14 janvier dernier, à quelques jours de son 99e anniversaire. Né en Alsace en 1924, il a fait son séminaire à Fribourg et a été ordonné prêtre en 1952.

Durant plus de trente ans, l’abbé enseigne le latin et le français au Collège de Champittet, avant d’officier comme prêtre à la Vallée de Joux jusqu’à sa retraite en 2005. Mais il n’allait pas s’arrêter là.

Pas de retraite pour les braves!

«Le mot «retraite», tout comme le mot «vacances», ne faisait pas partie de son vocabulaire», témoigne Anna Maria Cruezer, qui l’a côtoyé dès 2005. Aumônier au sein de la pastorale vaudoise des personnes sourdes et malentendantes, Laurent Duffner était aussi prêtre auxiliaire et aumônier dans plusieurs EMS de Lausanne. «C’est dans ce contexte que je l’ai connu, raconte Anna Maria Cruezer. Il était membre, comme moi, de la Communauté de Sant’Egidio de Lausanne et célébrait la messe à Mont-Calme deux dimanche par mois, pendant dix-sept ans – sans louper une seule fois! – jusqu’au dimanche qui a précédé son décès. Son grand combat était d’être auprès des plus faibles, des plus pauvres et des malades.»

L’abbé Duffner était aussi un prêtre engagé. Membre actif de l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), il battait le pavé «par tous les temps et quel que soit son état de fatigue» pour récolter des signatures contre la peine de mort. «Toujours au service de l’autre, jusqu’au bout du bout, s’enflamme Anna Maria Cruezer. Pour les résidents des EMS, sa présence était précieuse. Dès qu’on l’appelait, que ce soit pour du réconfort ou des sacrements, il arrivait. Homme de culture, il savait parler à tous et atteindre chacun, aussi bien une personne démente qu’un prof d’université.»

«Je me disais en le voyant que ça valait vraiment la peine de grandir ainsi dans sa vocation.» Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

L’évêque Charles Morerod en personne présidera ce jeudi après-midi la messe d’enterrement du défunt à l’église du St-Rédempteur de Lausanne. «Voir l’abbé Duffner continuer à exercer un ministère enthousiaste, avec beaucoup d’esprit, jusqu’à presque 100 ans était une grande stimulation, confie-t-il. Je me disais en le voyant que ça valait vraiment la peine de grandir ainsi dans sa vocation.»

