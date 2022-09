Industrie musicale – Labels romands, la galère en chantant Vendre de la musique nationale en 2022 n’est pas une sinécure; pourtant les maisons de disques ne baissent pas les bras. Samedi, le festival Label Suisse leur donne une vitrine. Francois Barras

Les vinyles sont revenus en force, mais ils comptent peu dans les recettes d’un album sur un label indépendant romand, qui devra diversifier au maximum ses sources de revenus. KEYSTONE

À l’époque, les choses étaient simples. Un label de musique était là pour signer des artistes, payer leurs disques, assurer la promo et encaisser les recettes, le succès d’un seul album permettant souvent d’éponger les pertes de tous les autres. Havre de créativité ou repaire de brigands, on a tout lu, tout entendu sur ces entreprises, entre business et art, qui façonnèrent la pop du XXe siècle.