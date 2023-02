Patinoire en carton – L’absence de glace a fait fondre les effectifs des clubs À Morges, les hockeyeurs et patineurs ont enfin retrouvé leur terrain de jeu le 16 janvier. Avec toutefois un bon nombre de membres en moins. Raphaël Cand

19 octobre 2022, patinoire de Morges PHOTO: PATRICK MARTIN/24HEURES PATRICK MARTIN/24HEURES

De la joie. C’est ce que l’on peut lire sur les visages des jeunes hockeyeurs et patineurs morgiens en ce début 2023. Et pour cause! Après des mois d’attente, «leur» patinoire des Eaux-Minérales a enfin rouvert ses portes le 16 janvier.