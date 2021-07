Météo exécrable - Lac de Bienne: un système de régulation installé au barrage de Port

Malgré une décrue, le lac de Bienne «reste dans la phase maximum du danger»

Même si le niveau du lac de Bienne a amorcé une lente décrue, tout danger n’est pas écarté. Les communes de Bienne et Nidau, ainsi que les pompiers ont une nouvelle fois appelé la population à faire preuve de prudence et de patience avant le retour à la normale.

«La situation s’est calmée, mais on reste dans la phase maximum du danger», a expliqué mardi Hansruedi Zurbrügg, responsable de l’Organe de conduite régional (OCRég). Au plus fort de la montée du niveau du lac, plus d’une centaine de personnes étaient engagées, en particulier des membres de la protection civile et des pompiers.

Keystone

Les intervenants disent avoir été surpris par la rapide montée des eaux. «En douze heures, l’on a franchi deux phases de danger» sur l’échelle des dangers naturels, a relevé le responsable de l’OCRég. Les expériences tirées des précédentes inondations ont permis d’agir rapidement. «On peut prévoir beaucoup, mais on ne peut pas tout éviter».

Les pompiers appellent les particuliers à la patience. En raison du niveau élevé des eaux souterraines et du lac, il est vain de vouloir pomper l’eau des caves et sous-sols. L’eau continue de s’infiltrer dans les immeubles, a expliqué Matthias Reber, responsable général de l’intervention des sapeurs-pompiers et de la protection civile.