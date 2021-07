Formation musicale classique – L’académie Ozawa refleurit à Rolle Le château de Rolle vibre à nouveau de jeunes instrumentistes du monde entier sous le regard à distance du chef d’orchestre japonais. Concerts à Rolle le 7 juillet et à Genève le 10. Matthieu Chenal

Les quatuors à cordes réunis forment un petit orchestre, dirigé ici par Kazuki Yamada, en l’absence de Seiji Ozawa. Académie Ozawa

Après une année 2020 en mode extrêmement réduit (seul un octuor à cordes a pu se réunir), la Seiji Ozawa International Academy Switzerland ouvre à nouveau ses portes au château de Rolle. Cette académie pour jeunes musiciens a lieu chaque année depuis sa fondation en 2005 par le chef d’orchestre japonais. De facto, ce sont les musiciens sélectionnés pour l’édition 2020 qui, depuis le 1er juillet, peuvent se réunir au bord du lac Léman et bénéficier des enseignements des professeurs, choisis par Seiji Ozawa.

Le quatuor à cordes, noyau de l’orchestre

Chef d’orchestre à l’aura légendaire, Seiji Ozawa est âgé aujourd’hui de 86 ans et poursuit inlassablement sa mission de transmission dans son Japon natal, mais aussi en Suisse, en y attirant d’excellents instrumentistes à cordes pour la pratique du quatuor à cordes. «Travailler un quatuor à cordes permet d’aller au plus profond du style et des intentions de son créateur», nous confiait le maestro il y a quelques années. Le principe de son académie est ainsi centré sur la musique de chambre. «J’ai senti chez les jeunes comme chez leurs professeurs une volonté farouche de se retrouver pour travailler ensemble, confie pour sa part Blanche d’Harcourt, directrice de l’académie. Leur enthousiasme et leur énergie semblent décuplés par les moments difficiles qu’ils ont traversés.»

Le professeur Sadao Harada en plein travail avec les étudiants. Académie Ozawa

Retenu pour des raisons de santé au Japon, Seiji Ozawa reste très présent dans l’organisation de son académie. Il délègue aussi à Rolle son disciple, le chef Kazuki Yamada, qui dirigera le concert du 10 juillet au Victoria Hall de Genève. Le traditionnel concert dans la cour du château de Rolle le mardi 7 juillet permettra d’apprécier le travail des étudiants et bénéficiera aussi de la présence habituelle du Chœur des Armaillis de la Gruyère.

