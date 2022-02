Nouvelles mesures de trafic – L’accalmie de Puplinge échauffe les esprits Le village se barricade contre les flux pendulaires. Mais tout ne roule pas comme sur des roulettes… Marc Moulin

Depuis novembre, les pendulaires doivent éviter le cœur de Puplinge quand ils vont en ville ou en reviennent. Si la mesure ne touche qu’un bref segment de la rue de Graman, elle crée des remous, bien qu’elle ait été adoucie. Le passage reste en effet permis en sens inverse des flux pendulaires, pour faciliter l’accès aux commerces. Les pénuries liées au Covid ont par ailleurs retardé la pose des bornes rétractables, qui n’ont été installées qu’en janvier. Et comme tout changement, celui-ci nécessite un temps d’ajustement.

Riverain du tronçon concerné et voisin direct de la mairie, le boucher du village est critique. «La situation est dangereuse, estime Stéphane Margolliet. À cause d'une signalétique peu visible, les automobilistes se retrouvent pris au piège, coincés par le trafic derrière eux, et certains passent à contresens pendant que des enfants de 8 ou 10 ans leur crient après. Cela met une mauvaise ambiance entre les habitants qui sont favorables à la mesure et ceux qui y sont opposés, notamment ceux qui subissent un report du trafic.»

Pour ce commerçant, l’évitement routier du village n’est pas une aubaine: son chiffre d’affaires s’en ressent. «Une bonne part de ma clientèle vient des communes voisines, et ce sont des gens que je ne vois plus ou beaucoup moins», déplore-t-il.

L’Office cantonal des transports relève que ces mesures, demandées par la Commune, bénéficieraient d’une surveillance des gardes municipaux. Et c’est bien ce que prévoit le maire, en plus d’une présence prolongée des patrouilleuses scolaires.

«Il faut sans doute améliorer la signalisation, bien qu’elle soit conforme et que des panneaux supplémentaires sont posés en amont du secteur, mais cela ne semble pas empêcher certains automobilistes d’enfreindre les règles et de prendre le tronçon à contresens, ce qui peut leur valoir une contravention de 1500 francs minimum, explique Gilles Marti. Si l’irrespect de certains perdure, on envisagera de fermer dans les deux sens, comme prévu initialement. Protéger Puplinge est indispensable et le sera encore davantage quand l’autoroute Thonon-Machilly sera mise en service dans quelques années. Des comptages doivent être effectués bientôt. Un premier recensement en octobre a déjà démontré que la nouvelle régulation du carrefour de Mon-Idée par des feux a reporté une partie de la circulation sur notre village.»

L’élu plaide aussi pour une montée en puissance du Léman Express entre Évian et Annemasse. Une mesure selon lui vitale pour préserver la région d’un déluge motorisé.

