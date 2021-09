L’invité - L’acceptation de l’initiative «99%» serait 100% néfaste

Le peuple suisse devra se prononcer le 26 septembre prochain sur le nouveau texte de la Jeunesse socialiste «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» aussi appelé «initiative 99%». Les initiants partent du postulat que les inégalités augmentent dans notre pays et souhaitent davantage les redistribuer. L’intention est évidemment louable mais la vision est erronée.

La Suisse est l’une des meilleures élèves de l’OCDE en la matière, grâce à un système fiscal juste et équitable ainsi qu’à un filet social important. Cela nous permet d’être à des niveaux comparables à ceux des états scandinaves, souvent cités en exemple par la gauche.

Les inégalités de revenus sont plutôt faibles et stables depuis plus de vingt ans dans notre pays. Quelques chiffres intéressants prouvent le bon fonctionnement de notre fiscalité et l’efficacité de sa forte progressivité; aujourd’hui 1% des personnes les plus fortunées paie 40% de l’impôt fédéral direct alors qu’un tiers des contribuables n’en paient tout simplement pas.

«Le texte proposé affaiblirait inexorablement notre place économique.»

Partant d’une vision biaisée, les Jeunes socialistes proposent d’alourdir davantage l’imposition des revenus du capital en créant de nouveaux impôts et en proposant une taxation arbitraire et excessive de 150%. Vous gagnez 100 fr. mais vous êtes taxé sur 150 fr.!

Cette augmentation de la fiscalité découragerait inévitablement les investisseurs et limiterait donc la création de richesses et de nouveaux emplois dans notre pays. Ce d’autant plus que la fiscalité suisse en matière de capital est déjà relativement lourde en comparaison internationale, notamment parce que peu d’autres états possèdent un impôt sur la fortune. Le texte proposé affaiblirait donc inexorablement notre place économique.

Un autre point préoccupant est que, en créant un nouvel impôt sur les gains en capitaux, l’initiative rendrait beaucoup plus difficiles et coûteuses les transmissions d’entreprises, notamment les familiales. La vente d’une PME est souvent le capital retraite des entrepreneurs, la taxer à un taux de 150%, c’est dévaloriser le travail d’une vie. Une problématique que n’ont visiblement pas anticipée les initiants.

Ni juste, ni raisonnable

L’initiative propose également d’augmenter les paiements en faveur de la «prospérité sociale» et de diminuer la charge fiscale des bas revenus qui est déjà plutôt faible, voire inexistante. Faire peser toujours plus d’impôts sur toujours moins de contribuables n’est ni juste, ni raisonnable. En cas de départ des riches contribuables de notre pays, l’imposition se reportera inévitablement sur la classe moyenne. L’équilibre est fragile.

Il y aurait encore bien plus de 99 raisons de refuser cette initiative 100% néfaste qui pourrait déstabiliser un système solidaire qui a fait et qui continue à faire ses preuves. C’est pourquoi je recommande de voter non le 26 septembre prochain.

Steen Boschetti Afficher plus Secrétaire du PLR Arrondissement de Morges

