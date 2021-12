Mobilité douce – L’accès à la gare d’Allaman est aussi un «trou» pour les cyclistes Les pendulaires à deux roues d’Étoy ou d’Aubonne s’agacent du manque de solutions sécurisées pour rejoindre ce carrefour majeur entre Lausanne et Genève. Maxime Schwarb

Dotée d’une excellente desserte, la gare d’Allaman occupe une position stratégique sur l’axe Lausanne - Genève, mais il est très risqué de s’y rendre à vélo, sans parler d’y stationner en sécurité. Patrick Martin

C’est un petit village dont la gare occupe une position stratégique juste après le fameux «trou» de Tolochenaz qui a tant fait parler de lui. Ce village, c’est Allaman et, chaque jour, des milliers de personnes s’y pressent pour se rendre au travail par le train car sa desserte est de première classe.

Or, si on habite dans les environs comme à Étoy ou Aubonne, rallier le site à vélo – une pratique pourtant largement recommandée par les politiques publiques – revient à mettre sa vie en danger sur la route cantonale et finalement opter pour la voiture.