L’invitée - L’accès à l’aide sociale, une actualité vieille de 60 ans

La pandémie a révélé que notre couverture sociale, malgré toutes les améliorations qui y ont été apportées ces dernières décennies, laisse des personnes sur le carreau. Lors du premier confinement, il a fallu venir en aide en urgence à des centaines de familles économiquement indépendantes qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées sans revenu et pour qui l’article 12 de la Constitution - «Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté… » - a sonné bien creux.

En 2021, c’est maintenant l’onde de choc qui touche sournoisement des personnes qui n’arrivent pas sortir la tête de l’eau et pour qui aucune aide n’est prévue. Le CSP Vaud est témoin de ces situations complexes de ménages qui vivent avec un budget juste au-dessus des normes de l’aide sociale ou de familles monoparentales pour qui une baisse de revenu comme celle imposée par le chômage ou les RHT est fatale.

«Tout cela a pour effet de rendre le système peu intelligible, de repousser certaines personnes en dehors du système.»

À cela s’ajoutent la complexification et la segmentation des dispositifs sociaux. Les régimes légaux se superposent (assurance chômage, invalidité, revenu d’insertion, bourse d’études) amenant une spécialisation croissante, une augmentation des critères à remplir et le ciblage sur certains profils… Tout cela a pour effet de rendre le système peu intelligible, de repousser certaines personnes en dehors du système et de restreindre les accès.

Les enjeux de l’action sociale pour les prochaines années se situent dès lors toujours autour de cette problématique de l’accessibilité aux aides, mise en exergue par les CSP romands depuis de nombreuses années. À l’occasion de ses 60 ans, la CSP Vaud voit donc son cœur de mission - assurer à toute personne sans discrimination un accès aux droits sociaux fondamentaux – reconfirmé!

Cette accessibilité doit impérativement être requestionnée pour trouver le chemin d’une prise en charge globale, non spécialisée, ouverte et bienveillante. Une information et une orientation sociale efficace, l’octroi automatique de certaines prestations et une simplification du dispositif en garantissant un minimum vital unifié en sont les clés.

Intégrer les personnes concernées

Redonner une nouvelle impulsion plus ouverte au dispositif social viendra peut-être aussi d’un nouveau défi qui se présente aujourd’hui aux acteurs sociaux: l’intégration des personnes concernées dans la définition des prestations et plus généralement de la politique sociale. La participation est en effet au cœur de nombreux débats, avec en toile de fond l’aspiration des nouvelles générations à une société plus inclusive.

Le CSP Vaud fait en tous les cas ce pari en explorant ce nouveau champ qui vise une participation plus émancipatrice de ses usagères et usagers, en partenariat avec le monde de la recherche et de la formation.

Bastienne Joerchel Afficher plus Directrice du CSP Vaud

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.