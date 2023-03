Grève et manifestations en Grèce – L’accident de train fait tanguer le gouvernement Mitsotakis Cible des critiques depuis le terrible accident de train qui a fait 57 morts, le parti conservateur du premier ministre joue sa réélection. Clémentine Athanasiadis - Athènes

Sur l’un des panneaux brandis par les manifestantes, «État assassin» (à gauche), l’un des slogans des rassemblements dirigés contre le gouvernement. Athènes, 8 mars 2023. AP Photo/Petros Giannakouris/keystone-sda.ch

«État assassin!» Le cri de colère parcourt la foule compacte devant le Parlement, à Athènes. Dans les cortèges qui ont rassemblé mercredi près de 40’000 personnes dans la capitale, on refuse de parler d’accident. On dénonce «un crime gouvernemental» et l’on réclame le départ du parti Nouvelle Démocratie au pouvoir. La démission du ministre des Transports, au lendemain de la collision qui a fait 57 morts près de Larissa, n’a pas suffi à calmer la colère des Grecs, qui exigent des réponses.