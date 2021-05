Tort moral – L’accidentée du Fun Planet touchera 50’000 francs La Valaisanne grièvement blessée en 2013 lors d’un accident de karting a finalement accepté l’offre faite par le centre de loisirs, relaxé en juin par une juge de Vevey. Benjamin Pillard

«Je ne m’attends pas à ce qu’ils soient condamnés à de la prison, mais à ce que leur responsabilité soit reconnue dans cette affaire», nous avait confié la victime à la veille du procès, en juin dernier. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche

Adelina avait 14 ans lorsque son kart avait passé sous les plots de séparation de la piste et fini contre un mur en béton du Fun Planet de Rennaz (VD). Son visage était devenu partiellement asymétrique, et le fracas facial avait nécessité une reconstruction totale de son nez. De fortes douleurs dorsales avaient perduré de nombreuses années.

Sept ans plus tard, l’ancienne écolière valaisanne devenue apprentie assistante dentaire avait obtenu in extremis un procès pour lésions corporelles graves par négligence, avec le soutien du Ministère public vaudois (le Parquet avait alors désavoué une procureure à l’origine d’une décision initiale de classement), et ce à seulement dix jours du délai de prescription.