Télétravail des frontaliers – L’accord amiable sur le volet social est de nouveau prolongé La dérogation court jusqu’au 30 juin 2023. Par contre, celle sur le volet fiscal arrivera à échéance le 30 décembre 2022. Fabrice Breithaupt

Comme leurs collègues genevois, les travailleurs frontaliers européens domiciliés en France voisine apprécient les avantages du «home office», comme le fait de perdre moins de temps dans les transports et les bouchons (ici, à la douane de Bardonnex). Lucien FORTUNATI

L’accord amiable dérogatoire sur les charges sociales du télétravail des frontaliers européens en Suisse, qui devait arriver à échéance le 30 décembre prochain, a été une nouvelle fois prolongé, en l’occurrence jusqu’au 30 juin 2023. C’est ce qu’annonce le Département fédéral des assurances sociales (OFAS) sur son site internet.

L’Office explique que les membres de la Commission administrative de l’Union européenne (UE) pour la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s’étaient entendus, le 14 juin dernier, pour prolonger l’application flexible des règles d’assujettissement pendant une phase transitoire jusqu’au 31 décembre 2022. Celle-ci avait été décidée à l’origine en raison des restrictions imposées en lien avec la pandémie de Covid-19.

La Suisse aussi concernée

Il y a quelques jours, cette application flexible a encore été prolongée jusqu’au 30 juin 2023. Du fait qu’elle est également prolongée, de manière correspondante, dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE (Association européenne de libre-échange), elle s’applique donc à la Suisse, précise l’OFAS.

Dès lors, jusqu’à la fin du premier semestre prochain, les travailleurs frontaliers employés par une entreprise en Suisse et qui exerce leur activité depuis leur domicile en France voisine resteront soumis à la législation helvétique de sécurité sociale, et n’auront pas à s’assujettir à la Sécurité sociale française.

Demi-bonne nouvelle à Genève

En Suisse romande, cette énième prolongation est une bonne nouvelle pour les travailleurs frontaliers européens salariés par des sociétés vaudoises, valaisannes, jurassiennes et neuchâteloises.

Par contre, elle n’a que peu d’incidence pour ceux employés dans les cantons de Genève et de Vaud. Et pour cause: dans ces deux cantons, ces travailleurs sont prélevés fiscalement à la source, alors que ceux employés dans les autres cantons paient leurs impôts sur le revenu en France.

Or, dès le 31 décembre prochain, l’accord amiable dérogatoire sur la fiscalité des travailleurs frontaliers domiciliés en France et employés en Suisse, conclu directement entre Berne et Paris, arrivera à échéance. Et le Ministère français de l’Économie a clairement indiqué qu’il n’y aura plus de prolongation en la matière.

Pour permettre à leurs employés frontaliers de poursuivre en télétravail au-delà de cette date, les employeurs genevois et fribourgeois devraient, dès le 1er janvier 2023, verser à la France des impôts sur les heures télétravaillées dans l’Hexagone. Mais cela est interdit et punissable au regard du droit suisse.

Accord pérenne toujours en négociation

En conséquence, et quand bien même le volet social est prolongé jusqu’au 30 juin 2023, les travailleurs frontaliers de Genève et de Vaud devront reprendre leur travail en présentiel dès le 1er janvier 2023. À moins qu’un accord pérenne sur ces deux volets ne soit trouvé d’ici là entre l’UE, la France et la Suisse.



Les négociations sont en cours depuis le printemps 2020. Elles butent entre Berne et Paris sur l’aspect de la rétribution financière de la Suisse à la France des heures télétravaillées par les frontaliers, nous expliquait récemment Cyril Pellevat, sénateur de la Haute-Savoie et conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. L’élu d’origine annemassienne précisait que la France attendait un signe de la Suisse sur cette question particulière.



Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.