Portrait de Matthias Roth-Kleiner – L’accro au café sauve les prématurés Ce médecin galvanise les énergies en faveur des nouveau-nés et de leurs mères en Guinée. Une exposition à ne pas rater. Jaques Poget

Matthias Roth-Kleiner dans l'exposition au Forum de l'Hôtel de Ville. Patrick Martin/24 heures

Première question, le café: doux, moyen, corsé, court, long? Le vice-directeur médical responsable des activités cliniques du CHUV ouvre son bureau, enclenche la machine à café, que surplombe une carte de la Guinée, et sert le premier des express. L’œil brillant, Matthias Roth-Kleiner parle de l’exposition «Lausanne-Conakry: deux souffles de vie» et raconte l’association Souffle2Vie*, ses missions sur place, son travail de fond pour améliorer les conditions d’accouchement et les soins aux nouveau-nés. Mais surtout il parle des gens avec qui il travaille, confrères guinéens au front tous les jours, infirmières et infirmiers, ingénieurs médicaux africains et suisses qui, pas à pas, font avancer les choses.