La rédaction - L’accusation de propagande est une insulte faite aux médias

Les médias privés suisses apportent une contribution indispensable à la couverture médiatique de base et à la démocratie directe. C’est le principal argument cité par celles et ceux qui approuvent l’aide à la presse soumise au vote le 13 février. Nos trois sondages effectués avant les votations fédérales le montrent.

Le problème, avec certains opposants, c’est qu’ils n’adhèrent même pas à cet argumentaire. Jean-Luc Addor en fait partie. Pour le conseiller national UDC valaisan, les médias ont déjà capitulé. Ils se livrent depuis le début de la pandémie à une «propagande d’État».

Ce qu’il clame sur Twitter, Jean-Luc Addor l’a répété cette semaine au «Nouvelliste». Il pointe du doigt les millions dépensés en publicité par l’Office fédéral de la santé publique. «Ce lien développe une culture de soumission où les médias deviennent dépendants de cette source de financement.»

«Le discours est unilatéral, accuse-t-il encore. Les médias n’ont pas suffisamment considéré d’autres avis, discréditant même certains. Je pense à la chasse aux sorcières injustifiée qui s’est ouverte contre le professeur Raoult en France, par exemple. Les citoyens se sont alors tournés vers les réseaux sociaux pour y trouver une information plus diversifiée.» Car l’information, la vraie, se trouve bien entendu sur Facebook.

Cette analyse est une insulte à notre profession. C’est une injure à la liberté de la presse, une gifle à la Suisse que ce politicien prétend défendre. C’est aussi et surtout du mépris envers le travail abattu jour après jour par les rédactions des quatre coins du pays.

Nous n’avons eu de cesse d’interroger les décideurs et les experts qui les conseillent. Nous avons examiné le bien-fondé des mesures sanitaires, nous sommes allés voir leur impact sur le terrain et avons tenté d’en mesurer les effets réels. Nous avons décortiqué les courbes, les chiffres, les scénarios les plus divers. Nous avons recueilli les témoignages de malades, de soignants, de militants antivax…

Bref, nous avons fait et nous faisons encore notre travail. Comme les infirmières, les livreurs, les enseignants et tous les autres.

Le juste prix

Les propos catastrophistes de Jean-Luc Addor n’ont pas lieu d’être. La presse suisse a certes besoin d’un nouveau souffle économique, mais elle reste libre. Si l’enveloppe temporaire qui lui est destinée échoue dans les urnes, ce ne doit pas être pour les mauvaises raisons.

Vous vous apprêtez à voter non? Gardez néanmoins la conviction que les médias ont un rôle crucial à jouer dans notre société. Et que la meilleure façon de les aider est de payer le juste prix pour accéder aux contenus qu’ils proposent.

Patrick Monay Afficher plus Rédacteur en chef adjoint de la rédaction Tamedia Yvain Genevay

Patrick Monay est rédacteur en chef adjoint de la rédaction Tamedia. Il dirige la rubrique Suisse depuis 2018, après y avoir couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. Plus d'infos @PatrickMonay

