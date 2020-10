Procès Charlie et Hyper Cacher – L’accusé principal: «Je suis un escroc, pas un terroriste» Dans une France à nouveau frappée par le terrorisme, le procès des attentats de janvier 2015 arrive à un moment clé avec l’interrogatoire du principal complice présumé. Alain Rebetez, Paris

Ali Riza Polat pendant son interrogatoire. Par moments il hurle presque pour tenter de convaincre. AFP

Depuis l’ouverture du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, mercredi 2 septembre, la salle des Assises installée au deuxième étage du Tribunal de Paris est devenue le cœur battant de la France. On ne s’en aperçoit guère à suivre les audiences: débats laborieux, journées étirées de 9h30 jusqu’en soirée et souvent aussi le samedi pour tenir l’horaire, ambiance confinée, centrée sur ces journées fatales des 7, 8 et 9 janvier 2015 où des dessinateurs et des juifs se sont vus refuser le droit d’exister.

«Jamais j’aurais voulu aller à l’État islamique. Là-bas, ils me tueraient tout de suite» Ali Riza Polat, accusé principal