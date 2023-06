Incendies – L’achat de canadair s’invite à nouveau sous la Coupole Des élus demandent un bombardier à eau pour lutter contre les feux de forêts. Sur le terrain, les besoins ne semblent toutefois pas criants. Delphine Gasche - Berne

Actuellement, la Suisse combat les incendies de brousse avec des moyens terrestres et des hélicoptères. AFP

Les sécheresses sont toujours plus fréquentes. Les feux de forêts aussi. Et ils prennent toujours plus d’ampleur. Une situation qui inquiète sous la Coupole. Pierre-Alain Fridez (PS/JU) a déposé une motion exigeant que Berne se dote d’au moins un canadair, peut-être deux ou trois, et forme leurs équipages.