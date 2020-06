Conseil communal de Lausanne – L’achat de véhicules électriques divise les élus Après un long débat, le plénum a accepté un crédit de 3,2 millions sur cinq ans pour financer le surcoût que représente l’achat de voitures et camions non thermiques. Lise Bourgeois

Le dessin de Bénédicte lors de la présentation du prototype de camion-poubelle entièrement électrique, en 2018. Bénédicte

Le Conseil communal de Lausanne ne fait pas les choses à la légère. Ce mardi soir, au moment de discuter d’un crédit de 3,2 millions sur cinq ans pour financer le surcoût à l’achat de véhicules électriques, la question a été examinée sous toutes ses coutures. Au point de provoquer un débat nourri alors qu’en définitive presque tout le monde était assez d’accord. Après ce long tour de piste, le plénum a d’ailleurs accepté l’investissement à une forte majorité.

La Municipalité demandait les 3,2 millions pour pouvoir continuer sa transition énergétique en matière de véhicules utilitaires. Elle entend acheter progressivement de plus en plus d’unités fonctionnant sans essence. Son parc de 900 éléments en comporte déjà 138 en «motorisation alternative».

Ne pas se précipiter

Aux yeux de la droite (PLR, UDC et PLC), la démarche de l’Exécutif est bien intentionnée, mais elle coûte cher et il y a d’autres priorités pour l’environnement, comme l’isolation des bâtiments scolaires, un poste très important au budget d’investissement. Pour Sarra Perrin (PLR), il convient aussi de ne pas se précipiter sur les moteurs électriques alors que l’hydrogène s’annonce très prometteur. Par ailleurs, il serait pertinent de remettre en question le véhicule motorisé en soi. La possibilité d’acheter des vélos cargo pourrait par exemple être étudiée. Enfin, la conseillère communale s’inscrit en faux contre la revente de vieux véhicules à essence à d’autres communes qui deviendront à leur tour des pollueuses.

«Les véhicules sont amortis après cinq ans et nous les conservons en moyenne 13 ans.» Florence Germond, municipale de la mobilité

Dans un amendement, elle a demandé de garder les vieux véhicules jusqu’à ce qu’ils soient amortis et de trouver un moyen propre de s’en débarrasser ensuite, en vue d’un recyclage. Une vaste discussion s’est engagée sur les objections de la droite, avant que la municipale en charge, Florence Germond, ne tape symboliquement du poing sur le pupitre.

«Les véhicules sont amortis après cinq ans et nous les conservons en moyenne 13 ans, selon des critères précis, a-t-elle posé. Or, l’amendement de Madame Perrin va à fin contraire puisque nous ne nous débarrassons pas des véhicules après amortissement. Si vous l’acceptiez, nous serions obligés de nous en séparer plus vite qu’actuellement, ce qui est précisément ce qu’elle ne veut pas.»

Après quelques interventions PLR visant à sauver malgré tout la modification proposée par Sarra Perrin, il a été convenu qu’elle ne parlerait plus d’amortissement, mais se bornerait à demander que l’on se penche sur la destinée des véhicules en fin de course. Au vote, l’amendement a été accepté et l’ensemble du préavis municipal avec.