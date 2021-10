Avions de combat – L’acquisition des 36 engins militaires aériens a été discutée à Berne La ministre de la Défense Viola Amherd et le chef de l’armée Thomas Süssli ont discuté jeudi avec le lieutenant général américain Eric T. Fick au sujet de la commande des avions F-35 aux États-Unis. La protection des données suisses a été évoquée.

La ministre de la Défense Viola Amherd et le chef de l’armée ont accueilli jeudi le directeur du programme F-35, le lieutenant général américain Eric T. Fick. L’acquisition prévue de 36 avions de combat de type F-35 par la Suisse a été au centre des entretiens.

Le général Fick a réaffirmé que les États-Unis maintenaient leur offre de F-35 à la Suisse intégrant l’inflation et des prix fixes, indique le Département fédéral de la défense (DDPS).

Transparence «maximale»

Il a assuré Viola Amherd d’une transparence maximale, et notamment que les États-Unis garantissaient à la Suisse l’accès aux contrats à prix fixes entre les États-Unis et l’industrie. Déjà 700 avions ont été livrés, avec lesquels plus de 440’000 heures de vol ont été globalement réalisées.

Le chef de l’armée et commandant de corps Thomas Süssli, qui a accueilli le général US sur l’aérodrome militaire d’Emmen, a abordé avec lui les expériences des forces armées américaines avec le F-35. L’organisation de la collaboration future et la cybersécurité ont notamment été évoquées.

La Suisse maîtresse de ses données

Le général américain a affirmé à cet égard que la Suisse déterminait elle-même les données qu’elle échange avec les autres forces aériennes. La gestion de la cybersécurité et la protection des systèmes informatiques sont par ailleurs assurées.

