Carnet noir – L’acteur Jean-Pierre Bacri est mort d’un cancer Le cancer a eu raison du célèbre acteur français qui a écrit plusieurs pièces de théâtre et des films avec Agnès Jaoui. Il aurait dû fêter ses 70 ans au mois de mai.

Jean-Pierre Bacri occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d’anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. KEYSTONE Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui avaient reçu le prix du scénario au Festival de Cannes en 2004 pour "Parlez-moi de la pluie" (archives). KEYSTONE 1 / 2

L’acteur français Jean-Pierre Bacri est mort lundi d’un cancer, a annoncé son agente à l’AFP. Il aurait dû fêter ses 70 ans au mois de mai.

L’homme, figure du théâtre et du cinéma français, occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d’anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. Il avait écrit plusieurs pièces de théâtre et des films avec Agnès Jaoui.

ATS