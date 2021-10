Chine – L’action Evergrande plonge à son retour à la Bourse de Hong Kong Pour son retour à la Bourse de Hong Kong, l’action du groupe chinois Evergrande perdait plus de 10% dès les premiers échanges.

Le groupe chinois avait suspendu sa cotation le 4 octobre après plusieurs échéances manquées de remboursements de prêts. AFP

L’action du géant chinois de l’immobilier Evergrande, étranglé par une dette de 260 milliards d’euros (280 milliards de francs), a plongé jeudi de 10,5% lors des premiers échanges pour son retour à la Bourse de Hong Kong.

La faillite potentielle de ce promoteur, l’un des plus gros de Chine, menace par effet de domino le reste de l’économie chinoise. Le groupe avait suspendu sa cotation le 4 octobre après plusieurs échéances manquées de remboursements de prêts.

Evergrande avait annoncé mercredi soir que la cotation de son action reprendrait ce jeudi. Il avait toutefois avertit qu’il pourrait «ne pas pouvoir honorer ses obligations financières». Malgré une tempête sur les marchés financiers en septembre, Pékin n’a toujours pas dit clairement s’il se porterait ou non au secours de l’entreprise désormais au bord de la faillite.

Honorer ses paiements d’intérêts

D’autant que le groupe a annoncé l’échec de la vente de 50,1% du capital de l’une de ses filiales au promoteur chinois Hopson. L’affaire aurait rapporté l’équivalent de 2,2 milliards d’euros (2,4 milliards de francs). Evergrande «va continuer à mettre en oeuvre des mesures pour atténuer [ses] problèmes de liquidités», a assuré mercredi le promoteur immobilier.

Des dizaines de propriétaires lésés et de fournisseurs non payés avaient manifesté en septembre devant le siège du groupe à Shenzhen (sud de la Chine). Evergrande, qui s’est lancé ces dernières années dans une diversification tout azimuts, se débat depuis plusieurs semaines pour honorer ses paiements d’intérêts et ses livraisons d’appartements.

Locomotive de l’économie chinoise

Le secteur immobilier a longtemps été l’une des locomotives de l’économie chinoise avec la construction de millions de logements. Une frénésie stimulée notamment par le besoin de la plupart des Chinois d’accéder à la propriété, étape quasi-obligée de la promotion sociale.

Mais face au gonflement de la dette dans l’immobilier, les régulateurs ont imposé aux promoteurs de nouvelles réglementations afin de réduire leur recours à l’emprunt. Les plus fragilisés peinent depuis à maintenir à flot leurs activités, alors que les ventes et prix dans l’immobilier ont fortement ralenti ces derniers mois.

Fin septembre, Evergrande a ainsi été dans l’incapacité d’honorer des remboursements d’emprunts, totalisant 131 millions de dollars (121 millions de francs). Et ce mois-ci, Evergrande n’a pu honorer un troisième prêt d’un montant de 148 millions de dollars (136 millions de francs). Le groupe dispose toutefois d’un délai de grâce de 30 jours pour chaque emprunt. La date butoir du premier paiement tombe le 23 octobre, soit ce samedi.

AFP

