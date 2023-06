Votation du 18 juin – L’activisme environnemental peut-il couler la loi climat? Les actions coups-de-poing de certains militants suscitent la grogne à droite. Or, c’est l’électorat bourgeois et modéré qui détient les clés du vote. Florent Quiquerez - Berne

Les activistes de Renovate Switzerland qui ont bloqué le tunnel du Gothard le 7 avril dernier ont provoqué la colère des automobilistes. KEYSTONE

À droite, les partisans de la loi sur le climat ont des gouttes qui perlent sur le front. La gauche étant acquise au projet, ils savent que l’issue du scrutin se joue dans leur camp. Or, depuis quelques semaines, une inquiétude monte: en énervant de plus en plus, les activistes du climat peuvent-ils pousser une partie de l’électorat bourgeois à rejeter le projet, ce qui pourrait le faire trébucher? Il suffit de quelques coups de fil pour comprendre qu’au Centre et au PLR, ils sont plusieurs à le craindre.