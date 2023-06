Renovate Swirtzerland – L’activiste qui aimait l’avion et la F1 fait polémique Max Voegtli, militant pour le climat, a été aperçu en partance pour le Mexique. Depuis, la critique monte avec l’exhumation de ses nombreux voyages passés. Tamina Wicky

Des militants écologistes membres de Renovate Switzerland bloquent une autoroute près de Lausanne, dans l’ouest de la Suisse, le 11 avril 2022. FABRICE COFFRINI/AFP

Activiste chez Renovate Switzerland, une organisation qui s’est fait remarquer en bloquant régulièrement des autoroutes pour sensibiliser la population à la crise climatique, Max Voegtli est au coeur des critiques depuis plusieurs jours dans la presse alémanique. Figure du mouvement – il en est le responsable relations publiques – le trentenaire est visé pour ses incohérences liées à ses nombreux voyages… en avion.

Tout commence le vendredi 23 juin, lorsqu’un lecteur du Blick a fait parvenir à la rédaction du journal une photo du militant en attente d’un vol Zürich-Paris, une escale avant de s’envoler pour le Mexique. «Oui, je suis au Mexique pour voyager pendant deux mois en Amérique centrale. Je suis conscient des privilèges que cela implique, et ce n’a pas été une décision facile.» a réagi Voegtli sur twitter.

Renovate Switzerland ouvre le débat

La toile s’est enflammée, poussant Renovate Switzerland à réagir sur Instagram pour défendre son militant. Si les porte-paroles disent comprendre que le comportement de Max Voegtli ait pu déranger, ils ont refusé de le culpabiliser ou de le condamner. Alors qu’ils pointent pourtant régulièrement du doigt les automobilistes lors de leurs actions, ils ont préféré ici s’en sortir avec une question: est-il encore acceptable de prendre l’avion face à la crise climatique?

Polémique autour de tweets de 2018

Mais l’affaire n’en est pas restée là. Mardi 27 juin, le journaliste de la SRF Michael Perricone a partagé un montage de publications de Max Voegtli sur Twitter qui montre les nombreux voyages passés du militant. On y apprend que Max Voegtli, en plus de son voyage au Mexique, est aussi un fan de Formule 1, ce qui lui vaut quelques commentaires moqueurs pour lui demander s’il s’était également collé sur le tarmac à l’époque. Les tweets en question datent toutefois de 2018 et 2019 et on ne sait pas si le militant s’engageait déjà pour le climat à ce moment-là mais pas sûr que cela suffise à calmer la polémique.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.