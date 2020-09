Suisse – L’activité de construction reste solide dans l’immobilier locatif Les demandes et permis de construire dans le segment locatif ont connu une forte hausse au deuxième trimestre, selon une étude de Credit Suisse publiée ce lundi. Cette augmentation a permis de compenser en partie la chute enregistrée au début de l’année.

Credit Suisse s’attend à voir le parc locatif s’étoffer de 1,1% au cours des prochains six à 18 mois. KEYSTONE

L’activité de construction dans le segment locatif est restée solide malgré la crise. Après la forte contraction observée en mars et avril, les demandes et permis de construire dans ce segment se situent à nouveau au-dessus de la moyenne pluriannuelle, selon une étude de Credit Suisse publiée lundi.

Au second trimestre, le nombre de permis de construire a bondi de 15% en rythme annuel, ce qui a permis au marché de compenser une bonne partie de la chute de 21% enregistrée sur les trois premiers mois de l’année.

«Le retour à la croissance de la délivrance de permis est également une conséquence des nombreux grands projets pour lesquels des demandes ont été déposées fin 2018 et courant 2019 et qui n’ont été approuvées que récemment», signalent les experts de la banque aux deux voiles.

Dans l’ensemble, Credit Suisse s’attend à voir le parc locatif s’étoffer de 1,1% au cours des prochains six à 18 mois. Il y a un an, cet indicateur pointait à 1,0%. La plupart des nouveaux biens destinés à la location devraient voir le jour en périphérie zurichoise et dans les régions de Zoug et Lucerne, selon les auteurs de l’étude.

Logement en propriété

Dans le segment du logement en propriété en revanche, l’activité de construction est toujours en recul, une tendance qui est appelée à se poursuivre au cours des deux prochaines années. Selon l’analyse, un nouveau creux a été atteint sur une moyenne mobile de quatre trimestres.

Plus précisément, les experts de Credit Suisse signalent l’octroi de permis pour quelque 11’800 appartements et 5750 maisons individuelles en un an.

«Tant que durera le contexte de taux d’intérêts négatifs et que la demande d’immeubles de logement restera élevée, on continuera probablement à réaliser dans de nombreux endroits des appartements locatifs plutôt qu’en propriété par étages», conclut l’étude de Credit Suisse.

ATS/NXP