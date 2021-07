Changement climatique – L’activité humaine, facteur clé dans les précipitations extrêmes dans le monde Pour la première fois, une étude américaine démontre le lien à l’échelle mondiale. Virginie Lenk

À Atami, au Japon, l’éboulement dû à des pluies torrentielles samedi a fait au moins deux morts et une vingtaine de disparus. KEYSTONE

Les images des maisons emportées comme des fétus de paille à Atami, au Japon, sont encore dans tous les esprits. Tout comme celles de villages inondés cette semaine en France et en Belgique, d’averses diluviennes et d’orages en Suisse, ou encore de grêles spectaculaires qui surprennent toujours plus par leur intensité.

On sait que les variations naturelles du climat, comme le phénomène El Niño influencent les précipitations. Les actions humaines aussi, telles que les émissions de gaz à effet de serre et l’exploitation des terres. Mais jusqu’ici, les recherches se concentraient sur des pays, et les méthodes disparates utilisées rendaient potentiellement les comparaisons mondiales trompeuses. L’étude publiée mardi par des chercheurs de l’Université californienne UCLA dans «Nature Communications» se distingue. Pour la première fois, les auteurs ont eu recours à une méthode d’intelligence artificielle (machine learning) pour créer un ensemble de données au niveau mondial.