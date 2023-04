Travailleurs carbonisés – L’activité sportive peut enrayer le burn-out Un cadre sur trois finit en burn-out. Une problématique que le monde du sport a appris à dompter. L’économie suisse pourrait s’en inspirer et économiser chaque année 10 milliards de francs. Pierre-Alain Schlosser

Comme le surentraînement des sportifs, l’épuisement professionnel se soigne par du repos et un encadrement adéquat. GETTY IMAGES

C’est un mal invisible qui touche principalement les travailleurs les plus impliqués et les plus consciencieux. Le burn-out se traduit par une énorme fatigue, une perte de motivation et d’énergie qui peut surgir du jour au lendemain, après avoir cumulé les épisodes d’épuisement. «La personne développe une sorte de dégoût pour une activité qui le remplissait de joie, explique le docteur en psychologie du sport Mattia Piffaretti. Il y a un sentiment d’usure, de perte de confiance et d’estime de soi. Cela peut se traduire par des signaux somatiques (plus grande fragilité aux blessures, fatigue, troubles de l’appétit) ou des pensées négatives récurrentes. On va aussi se détacher, se désengager de son activité (retards, absences, etc.). La personne ne se sent plus capable de faire certaines choses. Il y a un déséquilibre. Les ressources psychiques sont carbonisées. D’où l’idée de burn-out.»