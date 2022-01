Documentaire – L’actrice Evan Rachel Wood accuse Marilyn Manson de viol L’actrice américaine Evan Rachel Wood a accusé le chanteur Marilyn Manson de l’avoir violée en profitant du tournage d’un de ses clips vidéo.

Image d’archive de Evan Rachel Wood. AFP

Evan Rachel Wood, connue pour ses rôles dans la série «Westworld» ou dans le film «Thirteen», a formulé des accusations contre Marilyn Manson dans le documentaire HBO «Phoenix Rising», présenté au festival du film de Sundance.

Dans cette production, qui montre la lutte visant à augmenter le délai de prescription en cas de crimes sexuels pour permettre aux victimes d’obtenir justice, l’actrice revient sur le tournage en 2007 du clip de «Heart-Shaped Glasses», un des tubes de Marilyn Manson, alors son compagnon.

«Nous avions parlé d’une scène de sexe simulé. Mais quand les caméras tournaient, il a commencé à me pénétrer réellement», dit la jeune femme. «Je n’avais jamais donné mon accord pour ça», insiste-t-elle. Actrice depuis l’enfance, elle explique qu’elle «n’avait pas su dire non» car elle avait «été conditionnée et formée à ne jamais répondre, à aller au bout coûte que coûte».

«Violée devant une caméra»

Evan Rachel Wood avait commencé à fréquenter Marilyn Manson – de son vrai nom Brian Warner – en 2006, à l’âge de 18 ans. Le chanteur en avait à l’époque 37. «J’ai été contrainte à un acte sexuel commercial sous un prétexte (…) J’ai été violée devant une caméra», témoigne-t-elle. Durant l’agression, «je peux dire que l’équipe était très embarrassée et que personne ne savait quoi faire», ajoute l’actrice.

D’après le documentaire, Marilyn Manson a ensuite fait pression sur la jeune femme pour qu’elle assure aux journalistes qu’il n’y avait pas eu de scène de sexe réel durant le tournage.

L’avocat du chanteur, Howard King, a démenti ces accusations. «De toutes les fausses affirmations d’Evan Rachel Wood sur Brian Warner, sa relecture fantaisiste du tournage du clip de +Heart-Shaped Glasses+ il y a 15 ans est la plus éhontée et la plus facile à réfuter, car il y avait de nombreux témoins», écrit-il dans un communiqué à l’AFP.

«La scène de sexe simulée a demandé plusieurs heures de tournage avec de multiples prises sous différents angles, et plusieurs longues pauses entre chaque installation de caméras», affirme l’avocat. «Brian n’a pas eu de relation sexuelle avec Evan sur ce plateau, et elle sait que c’est la vérité», poursuit Howard King.

D’autres femmes l’accusent

Plusieurs femmes, comme l’actrice Esmé Bianco («Game of Thrones»), ont accusé Marilyn Manson de viols et d’autres agressions, ce qu’il nie. La police de Los Angeles a confirmé l’an dernier avoir ouvert une enquête sur des accusations de violences dans le cadre du couple contre le chanteur, portant sur des faits commis entre 2009 et 2011.

Aujourd’hui âgé de 53 ans, Marilyn Manson s’est créé un personnage public à l’image inquiétante, d’inspiration gothique, maquillé, portant deux lentilles différentes, avec cheveux de jais. Son nom même est inspiré de l’actrice Marilyn Monroe et du gourou sanguinaire Charles Manson, qui provoqua le meurtre de l’actrice Sharon Tate.

Sa maison de disques Loma Vista Recordings et son agence artistique CAA ont toutes deux rompu leurs relations avec le chanteur à la suite des accusations portées contre lui. Il continue toutefois à enregistrer des titres et figure notamment sur l’album «Donda» sorti l’an dernier par Kanye West.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.