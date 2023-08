Après 19 ans de fiançailles – L’actrice Michelle Yeoh et la figure de la F1 Jean Todt se sont mariés à Genève L’actrice malaisienne et le Français qui a dirigé l’écurie de Formule 1 Ferrari ont une maison à Vernier et se sont mariés le 27 juillet dernier à Genève. Olivier Bot

Michelle Yeoh a posté sur son compte Instagram des photos de la cérémonie.

L’actrice malaisienne oscarisée Michelle Yeoh et l’ex-CEO de l’écurie de Formule 1 Ferrari Jean Todt se sont mariés le 27 juillet devant un officier d’état civil à la mairie des Eaux-Vives, à Genève, puis «dans une villa verdoyante du canton», écrit le magazine «Vogue».

L’actrice et l’actuel envoyé spécial des Nations Unies pour la prévention et la sécurité routière, dont le bureau se trouve au Palais des Nations, s’étaient rencontrés lors du Grand Prix de Shanghaï le 4 juin 2004. Le Français avait alors fait sa demande en mariage le 26 juillet de la même année.

Dix-neuf ans après, l’actrice a dit oui à Genève devant famille et amis du couple. Le pilote vétéran Felipe Massa a publié sur son compte X l’avis de mariage.

Jean Todt et Michelle Yeoh possèdent une maison à Vernier ainsi qu’une résidence à Paris et à Ipoh, la commune de naissance de Michelle Yeoh. Attentif à la mode, le magazine «Vogue» précise que la mariée «portait une robe en dentelle nude avec un corsage en soie, tandis que sur une autre image, on la voyait porter une robe boutonnée en soie blanche avec une jupe blanche assortie».

Le couple a notamment reçu comme cadeau un photomontage de l’affiche du James Bond «Demain ne meurt jamais» avec Pierce Brosman. Son visage a été remplacé par celui de son mari!

