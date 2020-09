Rétrospective 2019-2020 – L’actualité n’a pas manqué à côté de la crise sanitaire Le canton de Vaud a vécu en janvier au rythme des Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver. D’autres événements, en Suisse et à l’étranger, ont aussi marqué les esprits.

18 juillet-11 août 2019

Les vignerons font la fête

KEYSTONE

Bien sûr on était en pleines vacances scolaires, mais la Fête de vignerons ne pouvait pas manquer à cette rétrospective. Durant trois semaines, les représentations se succèdent. Environ 5000 figurants composent le spectacle créé par le metteur en scène Daniele Finzi Pasca. Le plancher, composé de cellules led, permet des compositions lumineuses particulièrement appréciées lors des spectacles nocturnes. Côté chiffres, la fête boit le bouillon. L’arène de 20’000 places n’est pas toujours pleine. Un déficit de plusieurs millions de francs est annoncé quelques mois plus tard.

A revoir: Souffrez-vous du FeVi-blues?

24 septembre 2019

Une arène pour le LHC

KEYSTONE

Le LHC a sa nouvelle patinoire. Devant une Vaudoise aréna comble (9600 spectateurs), l’équipe de hockey sur glace lausannoise s’incline certes lors du match d’ouverture face à Genève-Servette (3-5), mais il en faut plus pour gâcher la fierté d’avoir doté la capitale olympique d’une enceinte qui fait envie au-delà de la Suisse romande. Le centre sportif de Malley sera complété par des infrastructures destinées à la pratique de l’escrime, du tennis de table et de la natation. Quelques semaines après l’inauguration, la patinoire fait la une pour deux affaires: en octobre, un faux plafond s’effondre; en décembre, des salariés dénoncent leurs conditions de travail auprès du Service de l’emploi du canton de Vaud.

5 octobre 2019

Un musée le long des voies

Le nouveau Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) ouvre ses portes. Le bâtiment, d’une belle sobriété, accueille le public à quelques encablures de l’agitation de la gare de Lausanne. Les salles accueillent la collection permanente et des expositions temporaires. La première d’entre elles est d’envergure puisqu’elle présente l’activité artistique de la Vienne de 1900. Deux autres institutions, le Mudac et le Musée de l’Élysée, viendront compléter le pôle muséal de la capitale vaudoise.

20 octobre 2019

Le parlement verdit

KEYSTONE

Le parlement verdit (20 octobre 2019). Annoncée, la vague verte se produit bien lors des élections fédérales. En hausse de 6,1%, les Verts réalisent la plus forte poussée d’un parti politique depuis 1999. Avec un groupe de 30 élus, ils deviennent la quatrième force politique au Conseil national. Même au Conseil des États, beaucoup plus stable, les Verts font une progression importante, passant d’un à cinq élus. Jura excepté, tous les cantons romands ont un élu Vert au parlement fédéral. De leur côté, les Vert’libéraux réalisent leur meilleur score avec un gain de 3,2 points. Ils ont seize sièges au National. Grande perdante, l’UDC dégringole de onze sièges mais reste le premier parti de Suisse (55 élus au National).

14 novembre 2019

Venise sous l’eau

KEYSTONE

L’acqua alta est historique en cette mi-novembre à Venise. À tel point que le maire de la Cité des Doges doit fermer l’emblématique place Saint-Marc pour protéger les habitants et les touristes. La quasi-totalité de la Sérénissime est sous les flots. L’économie de la ville est paralysée. Des courts-circuits provoquent la mort de plusieurs personnes. Les habitants dénoncent les dégâts dus au trafic des grands bateaux de croisière et l’impéritie du système de digues, nommé Moïse, en cours de construction et toujours incapable de protéger la ville.

26 novembre 2019

Une légende du foot s’en va

KEYSTONE

Köbi Kuhn, l’un des meilleurs joueurs de football de Suisse, décède à l’âge de 76 ans. Meneur de jeu du FC Zurich de 1960 à 1977, il remporte six titres nationaux et cinq Coupes de Suisse. Son club brille aussi sur la scène européenne. Sélectionné à 63 reprises en équipe nationale, Kuhn participe à la Coupe du monde 1966 en Angleterre. Entre 2001 et 2008, il entraîne la Nati. Sous sa férule, l’équipe nationale se qualifie pour l’Euro 2004 et le Mondial 2006. Kuhn terminé sa carrière d’entraîneur après l’Euro 2008 disputé en Autriche et en Suisse.

2 janvier 2020

L’Australie en état d’urgence

KEYSTONE

L’Australie brûle! Les États de Nouvelle-Galles-du-Sud (région de Sydney) et de Victoria (Melbourne) déclarent l’état d’urgence devant l’ampleur des incendies de forêt. Dès le début du mois de novembre, des dizaines de feux de brousse font rage, principalement dans le sud-est du pays. Les foyers se propagent rapidement et gagnent en intensité au cours des semaines suivantes. Dans ces conditions, la décision des autorités locales de maintenir les feux d’artifice de Sydney pour le Nouvel-An crée la polémique. À la fin du mois de janvier, l’équivalent de deux fois la Suisse, soit une surface de 80’000 km2, est parti en fumée.

9-22 janvier 2020

Des Jeux pour les jeunes

KEYSTONE

Lausanne accueille les Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver durant deux semaines. La capitale olympique et sept autres sites en Suisse et en France hébergent les compétitions, qui regroupent plus de 3000 athlètes de 15 à 18 ans. L’engouement populaire est largement supérieur aux attentes, tant pour les compétitions que pour les activités culturelles et de découverte proposées au public. La manifestation laissera plusieurs réalisations, dont le Vortex, village olympique des athlètes, converti en foyer pour étudiants sur le campus de l’UNIL-EPFL.

11 février 2020

Crypto à l’écoute

KEYSTONE

L’affaire était parfois évoquée, mais la divulgation de documents déclassifiés par plusieurs médias fait éclater le scandale au grand jour. Durant des décennies, Crypto AG, entreprise basée en Suisse mais en réalité en mains de la CIA et du BND (renseignements ouest-allemands), a vendu des machines de codage trafiquées qui ont permis d’espionner ses clients, dont de nombreux gouvernements.

Retrouvez tous les volets de l’enquête: Comprendre les CryptoLeaks en sept points

24 février 2020

Harry Weinstein condamné

KEYSTONE

Jugé coupable de viol et d’agression sexuelle, Harvey Weinstein est condamné à 23 ans de prison par un tribunal de Manhattan, à New York (États-Unis). Il est immédiatement incarcéré. Les avocats de l’ex-producteur de cinéma annoncent aussitôt que leur client fera appel du jugement. Les agissements d’Harvey Weinstein sont à l’origine du mouvement MeToo, qui dénonce les violences faites aux femmes. Harvey Weinstein, 67 ans, n’a jamais publiquement exprimé des remords.

25 mai 2020

George Floyd succombe

KEYSTONE

Interpellé par quatre policiers blancs au volant de sa voiture à Minneapolis, aux États-Unis, George Floyd est menotté et allongé au sol. Un des agents lui écrase le cou avec un de ses genoux. George Floyd succombe après neuf minutes d’agonie. L’arrestation est filmée par des passants. Les images déclenchent un mouvement de contestation à travers tous les États-Unis et au-delà. Des millions de personnes manifestent sous le slogan «Black Lives Matter».

30 mai 2020

SpaceX dans l’espace

KEYSTONE

Pour la première fois dans l’histoire de la conquête spatiale, une société privée envoie des êtres humains dans l’espace. À bord de la capsule Dragon 2 de SpaceX, société créée par Elon Musk, se trouvent Doug Hurley et Bob Behnken. Les deux hommes rejoignent la Station spatiale internationale. C’est le premier vol habité que les États-Unis lancent de leur sol depuis 2011.

30 juin 2020

Une chape de plomb sur Hong Kong

KEYSTONE

La Chine siffle la fin de la partie à Hong Kong. Elle adopte la loi sur la sécurité nationale, qui permet à Pékin d’arrêter toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui aurait émis des critiques sur l’État chinois. Le gouvernement de Xi Jinping entend ainsi mettre fin à des mois de contestation dans l’ancienne colonie britannique et accélérer la fin du système d’autonomie dont jouissait la ville d’affaires. Les autorités de Hong Kong, largement prodémocratiques depuis les élections du 24 novembre 2019, et les contestataires de tous bords sont réduits au silence.

ATS/Laurent Buschini