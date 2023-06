Dépenses de consommation – L’addition va encore grimper dans les restaurants suisses L’inflation oblige les bistrots à revoir leurs prix. De l’électricité aux huiles ou à la viande, les prix ont explosé. La profession doit aussi augmenter les salaires pour trouver des employés. Nicolas Pinguely

En Suisse, les restaurateurs dont les marges sont très minces doivent relever les prix à la carte pour survivre. GETTY IMAGES

Le prix des restaurants, c’est un peu comme la politique. Lorsque vous engagez la discussion avec des amis, vous finissez par vous engueuler. Ce sujet est particulièrement sensible en cette période, marquée par l’érosion du pouvoir d’achat des ménages. Car la Suisse demeure un îlot de cherté. Un repas y coûte en moyenne 80% de plus qu’en Allemagne et 50% de plus qu’en France.