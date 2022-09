50 ans de Jeunesse+Sport – L’adieu aux armes, le bonjour aux femmes Ce week-end, à travers toute la Suisse, Jeunesse+Sport célébrait ses 50 ans. Le mouvement, qui touche 637’000 adolescents et adolescentes chaque année, s’est affranchi de ses origines militaires pour devenir un outil de promotion du sport féminin. Jean Ammann Rebecca Garcia

Schwebebalken. OFSPO

Souvenir personnel, qui date de la fin des années 70: un de nos camarades de classe, en deuxième année du Cycle d’orientation, avait refusé de se plier à l’immuable test de condition physique, parce que – avait-il objecté – «c’était pour l’armée». Dans les années 70, Jeunesse+Sport exigeait deux minutes d’abdominaux, 4x10 m de navette et de temps en temps douze minutes de course pour octroyer la manne de ses subsides. À quoi le professeur de gym avait répondu: «Si c’était effectivement pour l’armée, je ne le ferais pas.» Fin de l’anecdote et notre camarade était retourné à ses courbatures.