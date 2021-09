Piratage informatique – L’administration de Rolle a bloqué certaines informations L’Exécutif demande un crédit de 120’000 francs pour mener un audit global sur son administration communale, qui a présenté des dysfonctionnements. Marine Dupasquier

La Municipalité demande un crédit de 120’000 francs en vue d’un audit étendu de l’administration communale. Christian Brun

Au vu des récentes révélations sur le vaste piratage informatique survenu dans la commune de Rolle, on s’attendait à ce que la séance du Conseil communal de ce mardi soir prenne une tournure particulière.

La syndique, Monique Choulat Pugnale, n’a d’ailleurs pas attendu pour faire allusion à la catastrophe informatique et s’excuser au nom de ses collègues du collège municipal. «J’avais imaginé partager avec vous les défis pour cette nouvelle législature, et non pas vous parler de cyberattaque. Quel cataclysme!»

«Dysfonctionnements»

Coup de théâtre, un préavis signé le 6 septembre a ensuite été déposé par la Municipalité, demandant un crédit de 120’000 francs pour mener un audit global de l’administration communale. En effet, cette dernière a présenté des dysfonctionnements; certaines informations ne sont pas remontées jusqu’aux oreilles de la Municipalité.