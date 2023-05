Notre administrateur a démissionné lors de notre dernière assemblée générale. Sommes-nous obligés de nommer un nouvel administrateur de PPE?

La nomination d’un administrateur de PPE n’est pas obligatoire. Les propriétaires d’étages peuvent choisir de se charger de l’administration de la PPE, qui comporte notamment la gestion administrative, technique et comptable. Il est néanmoins utile de rappeler que, lorsqu’un administrateur est nommé, il centralise toutes les tâches précitées. On dit d’ailleurs usuellement qu’il est le pouvoir exécutif de la PPE puisqu’il fait appliquer la loi, le règlement de PPE et les décisions de l’assemblée générale des propriétaires d’étages.

En fonction de son mandat et du règlement de PPE, l’administrateur est en charge des tâches administratives courantes. Il représente la communauté des propriétaires d’étages et il est le destinataire de toutes les correspondances envoyées à la PPE. Il procède à la convocation à l’assemblée générale, à l’établissement de l’ordre du jour et à la rédaction du procès-verbal.

Tâches variées

Lorsque la communauté décide d’entreprendre des travaux, il collecte les devis et les planifie. De par la loi, il doit également prendre toutes les mesures urgentes, notamment pour empêcher ou réparer un dommage. Il s’occupe également de la gestion financière et comptable. Il tient donc la comptabilité de la PPE, en proposant un budget pour le paiement des frais et des charges et il présente un décompte annuel aux propriétaires d’étages. Il procède au règlement des factures, à l’encaissement des frais et charges communs. Il gère également les liquidités de la PPE et le fonds de rénovation.

«Les tâches de l’administrateur demandent du temps, des compétences et de l’organisation.» Vanessa Grand-Pierre, Chambre vaudoise immobilière

Toutes ces tâches non exhaustives nécessitent du temps, des compétences et de l’organisation. La gestion d’une PPE comportant peu de lots et des propriétaires d’étages investis et organisés peut fonctionner sans un administrateur nommé. Toutefois, une telle gestion peut s’avérer compliquée si la PPE est grande et comporte des particularités ou de nombreux propriétaires. Dans ce cas, une gestion centralisée par un administrateur peut être encouragée.

