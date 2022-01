Violente agression à Boudry – «L’ado s’acharnait sur cette dame au sol»

L’émotion était vive cette semaine dans la bourgade neuchâteloise de Boudry (6200 âmes). Jeudi 20 janvier, une habitante de 64 ans qui cheminait le long d’une rue résidentielle vers 18 h 30 a été sauvagement agressée par un ado de la commune. Assommée d’un coup de pierre, la sexagénaire a lourdement chuté, sa tête heurtant violemment le bitume. Un couteau dans l’autre main, l’agresseur a coupé la sangle du sac que portait sa victime avant de prendre la fuite. Le butin s’est avéré dérisoire (moins de 100 fr.).

La police cantonale communiquait lundi que ce mineur et ses deux complices – trois Suisses âgés de 15 et 14 ans – avaient été interpellés la veille et qu’ils avaient reconnu les faits. «Nous tenions à préciser qu’il s’agit de gamins de la région, qui ne sont pas issus du centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry, où l’on connaît une délinquance connexe de jeunes migrants», lâche le porte-parole des forces de l’ordre, Georges-André Lozouet, tout en fustigeant «une attaque immonde et un acte d’une violence hallucinante par un ado en furie». Selon nos informations, ce dernier a justifié son acte prémédité par un besoin «urgent» d’argent en lien avec des comptes à régler.