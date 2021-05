Aviation – L’aéroport binational de Bâle-Mulhouse fête ses 75 ans L’unique aéroport au monde cogéré par deux pays célèbre son anniversaire dans un contexte marqué par la baisse du trafic aérien à cause de la pandémie.

L’aéroport franco-suisse a été inauguré le 8 mai 1946. L’Euroairport, situé sur sol français à quelques kilomètres de Bâle, est binational, un cas unique au monde. Il est cogéré et cofinancé par la Suisse et par la France. C’est le troisième aéroport de Suisse après Zurich et Genève.

L’idée d’un aéroport binational a été lancée avant la Seconde Guerre mondiale. L’aéroport situé près de l’actuel port de Birsfelden (BL) avait atteint ses limites et aucun site alternatif n’a pu être trouvé sur sol suisse. La seule solution était donc de construire sur sol français, à proximité de la frontière.

Pose de la première pierre

La France a tout de suite été intéressée par cette idée. La planification a commencé juste après la fin de la guerre. Tout est allé très vite. Le 8 mars 1946 a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre avec une piste faite de tôles provenant des stocks de l’armée américaine et des baraquements en bois de l’armée française.

Dès le 29 avril, Swissair a effectué des essais d’atterrissages et de décollages avec un DC3. L’aéroport a été ouvert officiellement au trafic aérien le 8 mai 1946. Le traité entre la Suisse et la France réglant les modalités de gestion et de financement de l’aéroport a été signé à Berne le 4 juillet 1949 par le conseiller fédéral Max Petitpierre et l’envoyé français Henri Hoppenot.

En 1953, l’aéroport a été relié à la ville de Bâle par une nouvelle route située entièrement sur sol français, mais qui fait partie du réseau routier suisse. Son statut est règlé par une convention franco-suisse signée en 1949.

Crossair et Easyjet

L’Euroairport a connu un essor dans les années 1990 avec la compagnie aérienne Crossair qui utilisait l’aéroport comme plateforme pour ses vols européens. La faillite de Swissair en 2001 a entraîné la disparition de Crossair, provoquant une période d’incertitude pour l’Euroairport. Il a connu un nouvel essor quelques années plus tard avec l’installation de la base de la compagnie Easyjet.

La croissance continuelle de l’aéroport a été stoppée nette avec la crise du coronavirus qui a durement frappé l’ensemble du trafic aérien dans le monde. En 2020, l’Euroairport n’a enregistré que 2,6 millions de passagers, contre 9,1 millions l’année précédente, un record.

ATS

