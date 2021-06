Sommet Biden-Poutine – L’aéroport restera ouvert au trafic Les voyageurs pourront prendre leur avion normalement le jour de l’arrivée des deux avions présidentiels. Chloé Dethurens

L’entrée du terminal 1 de Genève Aéroport. (Image d’illustration) SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE

La rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden, qui doit avoir lieu à la mi-juin à Genève, n’aura que peu d’impact sur le trafic aérien habituel. Celui-ci sera interrompu uniquement «un court temps avant et après l’atterrissage, avant et après le décollage des avions présidentiels», confirme Ignace Jeannerat, porte-parole de Genève Aéroport. En dehors de cela, le trafic des compagnies aériennes s’exercera normalement. Mais celui des vols privés sera suspendu. Si des mesures exceptionnelles de sécurité seront évidemment prises (mais Cointrin ne précise pas lesquelles), «les passagers qui ont prévu de voyager ces jours-là pourront le faire normalement», poursuit le responsable.

À Genève Aéroport, l’organisation de l’arrivée des deux chefs d’État a commencé il y a une dizaine de jours. «Une cellule spéciale est en place et se réunit quotidiennement pour prendre en compte tous les éléments liés à ce sommet, précise Ignace Jeannerat. Des contacts sont établis avec toutes les parties. Cette rencontre est un événement important pour la Suisse, pour Genève, pour la Genève internationale et par conséquent, pour Genève Aéroport. Nous nous y préparons avec grand soin.»

