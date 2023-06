Départs en vacances – L’aéroport de Genève se prépare à un été de tous les défis Alors que Cointrin accueillera 3,08 millions de passagers entre juillet et août, les prochains mois s’annoncent très incertains pour le trafic aérien. Emilien Ghidoni

L’affluence de l’aéroport de Genève va revenir à un niveau proche de la situation pré-Covid. Pierre Albouy

Cet été, le personnel de Genève Aéroport ne va pas chômer. Selon la direction, 3,08 millions de passagers vont transiter par Cointrin pour se rendre en vacances. Au plus fort de la saison estivale, l’aéroport pourrait même accueillir plus de 50’000 voyageurs par jour. Pour faire face à cet afflux important, la direction et les diverses compagnies aériennes indiquent avoir pris plusieurs mesures.