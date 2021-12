Transport aérien – L’aéroport ouvre son Aile Est, mais l’heure n’est pas à la fête L’aérogare destinée aux gros-porteurs sera opérationnelle dès ce mardi. Une infrastructure qui a fait, et fait encore, couler pas mal d’encre. Cathy Macherel

La nouvelle Aile Est de l’aéroport de Genève a été conçue par le bureau d’architectes londonien Rogers Stirk Harbour + Partners, en association avec l’Atelier d’architecture Jacques Bugna, à Genève. La structure est conçue de biais avec un angle à 26 degrés qui penche vers le tarmac. LUCIEN FORTUNATI

Grandes baies vitrées, décors élégants, technologie dernier cri. Après beaucoup de discussions depuis 2009, y compris des oppositions, puis quatre ans de travaux, et un an de retard dans sa mise en service pour cause de Covid, le jour J est arrivé pour l’Aile Est de Genève-Aéroport. Elle est opérationnelle depuis ce mardi. Les premiers voyageurs à la découvrir seront les passagers du vol Swiss à destination de New York, avant que la nouvelle aile, ces prochains jours, ne monte progressivement en puissance. Destinée à accueillir les gros-porteurs pour les long-courriers ainsi que les vols continentaux hors Schengen, elle sera en mesure d’accueillir près de 2800 passagers par heure au départ, et 3000 aux arrivées.