Transport aérien – L’aéroport tourne à tout petit régime Le trafic reprend très lentement à Genève, avec un quart des passagers par rapport à l’ordinaire. Christian Bernet

Covid-19 : l’Aéroport International de Genève subit de plein fouet la crise du Coronavirus. LUCIEN FORTUNATI

Les vacances n’ont pas fortement dopé le trafic aérien. Le nombre de passagers qui empruntent l’aéroport de Genève reste très en dessous de la normale. Ils étaient 100’ 000 voyageurs lors de la semaine écoulée, ce qui représente à peine 26% du trafic habituel. En termes de vols, là aussi la baisse est drastique. On compte entre 90 et 160 mouvements par jour, contre plus de 500 d’ordinaire.

Le trafic aérien a fortement chuté dès la mi-mars, pour devenir quasi inexistant en avril en raison des restrictions liées à la pandémie du coronavirus. Alors que, chaque mois, près de 1,5 million de passagers transitent par Genève, ils n’étaient plus que 6347 en avril, soit une baisse de 99,6%. Depuis, l’activité a repris tout en restant très modeste.

La première semaine de juillet, le nombre de voyageurs a plafonné à 15% par rapport à la normale, pour s’élever à 26% la dernière semaine. La direction de l’aéroport pense que cette croissance va se poursuivre et qu’elle devrait atteindre 30% au mois d’août. Mais, précise son porte-parole, «son ampleur reste liée aux décisions des compagnies, à celles des passagers de voyager et aux mesures sanitaires prises aux frontières par les États». Par exemple, l’inscription des Émirats arabes unis sur la liste des pays soumis à quarantaine aura sans doute un impact négatif sur le nombre de passagers en provenance ou à destination du Moyen-Orient.

Pas de vols pour les États-Unis

Malgré cette activité modérée, le nombre de destinations au départ de Genève est élevé. La plupart des villes européennes et des sites de villégiature sont desservis, bien qu’avec des fréquences moindres. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont aussi atteignables, ainsi que le Canada. En revanche, les vols en direction des États-Unis et de la Chine n’ont pas repris et ne sont même pas agendés.

Selon le porte-parole de l’aéroport, «il faudra sans doute attendre 2023 pour retrouver un niveau de trafic comparable à ce qu’il était avant le Covid».

Masque obligatoire

La plupart des commerces et des restaurants de la plateforme ont rouvert, en particulier dans la zone des voyageurs. En revanche, environ 30% du personnel de l’aéroport est au chômage partiel. À noter que le port du masque sera obligatoire pour tous dès le mardi 28 juillet.

La chute du trafic aura un effet important sur les finances de l’infrastructure. L’exercice 2020 sera «lourdement déficitaire», annonce d’ores et déjà l’aéroport. Chaque année, l’établissement public verse la moitié de son bénéfice à l’État. Il était de 84,1 millions de francs en 2019.