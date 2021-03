Municipalité de Morges – Laetitia Bettex passe de l’ombre à la lumière Après avoir fait gagner des sièges à d’autres en s’engageant auprès des conseillers nationaux Philippe Nantermod et François Pointet, l’ingénieure en mobilité a réussi le tour de force de faire entrer les Vert’libéraux à l’Hôtel-de-Ville morgien. Cédric Jotterand

Née en 1986, Laetitia Bettex a crevé l’écran durant toute la campagne, elle qui a rejoint la ville de Morges en 2016 pour travailler au sein du Service de l’urbanisme. Odile Meylan

La fougue et la foudre. Alors qu’elle n’a pas encore mis un seul orteil à l’Hôtel de Ville, on sent que Laetitia Bettex, improbable étoile des élections morgiennes, brûle d’y défoncer la porte pour se mettre au travail. Afin de moderniser une cité qu’elle connaît bien puisqu’elle en a dessiné quelques récents traits dans son rôle d’ingénieure en mobilité et urbaniste, un poste qu’elle a quitté récemment.

Notamment pour faire entrer encore davantage la politique dans sa vie, cette fois comme attachée parlementaire du conseiller national vert’libéral François Pointet, elle qui a attrapé le virus en 2015 aux côtés de son compatriote valaisan Philippe Nantermod, PLR lancé à l’assaut de l’Assemblée fédérale. «Avec lui, j’ai approfondi mon goût de la dynamique d’équipe, de se fixer des objectifs et de s’y tenir, en plus de connaître l’adrénaline d’une campagne. J’ai adoré ce moment, mais j’ai aussi réalisé que si j’étais libérale, je ne l’étais pas autant que Philippe.»