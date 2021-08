En ouverture de la 74e édition - Laetitia Casta a dompté un léopard

Locarno, froid démarrage Afficher plus

«Torniamo in Piazza, insieme!» En page de garde du book distribué aux médias, le président Marco Solari affiche son sourire éternel et un optimisme pas moins définitif, lui qui a douloureusement souffert de la première vague covidienne l’an dernier. «Retournons ensemble sur la Piazza Grande?» Chacun espérait ce programme pour Locarno, en une édition presque normale via des jauges aux deux tiers et un pass Covid.

Mais la réalité rattrape trop souvent l’affliction, soit un mercredi plombé par une météo exécrable, avec pluie et température d’octobre. Par prudence, la soirée d’ouverture avait tôt été déplacée au FEVI, ses places numérotées et son port du masque obligatoire. Quant à la Piazza, elle diffusait la cérémonie et le film «Beckett» en direct pour les valeureux festivaliers sous ciré – ou ceux qui avaient acheté un billet et ne pouvaient, comme traditionnellement, l’échanger en dernière minute pour une place au FEVI, la faute à des jauges drastiquement limitées et contrôlées. Avec ses rues désertes et ses galeries marchandes sans la cohue habituelle, Locarno n’avait pas encore retrouvé ses atours de fiesta. Ajoutez un triple contrôle aux portes (pass Covid, identité et billet ou accréditation), des troupeaux d’ahuris distribuant des étoiles jaunes «antivax» et la présence de policiers mitrailleuse au flanc, et vous obtenez une ambiance aussi éloignée que possible de l’ADN insouciante de Locarno – mais impeccable pour le thriller diffusé ce soir-là, un «Beckett» à retrouver le 13 août sur Netflix. On ne dira pas la fin car on ne l’a pas vue, détrempé après 45 minutes sous la douche.